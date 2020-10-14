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Исследование: кто из голливудских актеров-мужчин чаще всего занимается сексом в кино

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:10

Американская писательница и журналистка Кэрри Уитмер составила список голливудских актеров мужского пола, которые чаще всего появляются в секс-сценах. Исследование и получившийся перечень имен опубликовало издание The Ringer.

В список вошли Роберт Паттинсон, Тимоте Шаламе, Брэд Питт, Том Харди и другие актеры. Однако всех обошел Киану Ривз, сексуальных сцен с участием которого Уитмер насчитала больше всего.

Уитмер сфокусировалась на звездах первой величины. Она потратила четыре месяца, чтобы проверить, кто из известных голливудских секс-символов больше всего занимался сексом на экране. Для этого журналистка выделила 30 актеров-мужчин, которые, по ее мнению, лучше всего представляют Голливуд в 2020 году. Уитмер отсмотрела фильмы с их участием и подсчитала сцены, в которых демонстрируется сексуальная связь при участии этих актеров.

Уитмер отметила, что список состоит исключительно из мужчин, потому что женщины в кино и так гиперсексуализированы. В итоге писательница зафиксировала 128 секс-сцен — на 30 секс-символов Голливуда. В своем исследовании она подсчитывала число таких сцен, количество секунд экранного времени, когда актер занимался сексом, а также общее число картин с его участием.

Список, представленный Уитмер, выглядит следующим образом:


  1. Киану Ривз — 12 фильмов из 50 (568,92 секунды);
  2. Роберт Паттинсон — 8 фильмов из 22 (410,95 секунды);
  3. Джейк Джилленхол — 10 фильмов из 33 (404,51 секунды);
  4. Брэд Питт — 8 фильмов из 39 (392,07 секунды);
  5. Роберт Дауни-мл. — 5 фильмов из 53 (337,14 секунды);
  6. Марк Уолберг — 6 фильмов из 42 (320,26 секунды);
  7. Леонардо Ди Каприо — 5 фильмов из 26 (260,62 секунды);
  8. Бен Аффлек — 6 фильмов из 40 (184 секунды);
  9. Том Круз — 7 фильмов из 38 (176 секунд);
  10. Тимоте Шаламе — 5 фильмов из 10 (162,33 секунды);
  11. Брэдли Купер — 6 фильмов из 26 (151,7 секунды);
  12. Крис Эванс — 3 фильма из 24 (135 секунд);
  13. Дензел Вашингтон — 5 фильмов из 44 (128,46 секунды);
  14. Адам Сэндлер — 4 фильма из 35 (97 секунд);
  15. Крис Хемсворт — 3 фильма из 22 (88,23 секунды);
  16. Оскар Айзек — 2 фильма из 23 (69,3 секунды);
  17. Пол Радд — 4 фильма из 37 (68,48 секунды);
  18. Идрис Элба — 1 фильм из 26 (60,6 секунды);
  19. Том Хэнкс — 1 фильм из 46 (50 секунд);
  20. Вин Дизель — 4 фильма из 22 (45,66 секунды);
  21. Мэтт Деймон — 4 фильма из 43 (43,06 секунды);
  22. Уилл Смит — 3 фильма из 28 (36 секунд);
  23. Дуэйн Джонсон — 1 фильм из 27 (20 секунд);
  24. Майкл Б.Джордан — 1 фильм из 8 (14,93 секунды);
  25. Том Харди — 1 фильм из 24 (13,1 секунды);
  26. Джон Бойега — 0 секунд из 8 фильмов;
  27. Адам Драйвер — 0 секунд из 16 фильмов;
  28. Махершала Али — 0 секунд из 9 фильмов.

При этом Уитмер учитывала только кинофильмы, роли в сериалах в расчет не брались. Писательница рассматривала сцены с оральным сексом и пенетрацией, сексом за кадром с соответствующей аудиодорожкой, а также сцены с мастурбацией с участием двух или более человек.

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