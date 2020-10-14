Канье Уэст запостил результаты выборов в Кентуки, где набрал 19%. Вот только они оказались фейком

Судя по изображению, Уэст набрал в штате 19% голосов избирателей, обогнав Джо Байдена (14%) и Дональда Трампа (2%). Первое место якобы заняла кандидат от Либертарианской партии Джо Джоргенсен, а на втором месте оказался предприниматель Брок Пирс.

Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст опубликовал в твиттере скриншот с неверными результатами выборов в Кентуки.

Однако представители канала LEX 18, чей скриншот и указан в посте, пояснили, что цифры не соответствуют действительности и были частью теста. «Кто‑то обнаружил кэшированную ссылку, которую мы использовали во время июньских первичных выборов для публикации результатов голосования от Associated Press», — сказано в сообщении LEX 18.

Журналистка канала Нэнси Кокс отметила, что оказавшиеся у Уэста данные «предназначались для тестового прогона автоматизированной системы, которая публикует результаты выборов на сайте канала».

Тем временем Twitter пометил пост Канье как попытку манипуляции.

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в июле. В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»), а президентскую администрацию он пообещал построить по модели Ваканды — вымышленной страны из комиксов Marvel.

Как отмечает Forbes, рэпер не сможет выиграть выборы чисто математически, поскольку он слишком поздно начал кампанию и его зарегистрировали в качестве кандидата лишь в нескольких штатах. В других штатах избирателям придется вписывать имя Канье в бюллетень вручную, если они захотят проголосовать за него.