В Нидерландах разрешат эвтаназию для неизлечимо больных детей

В Нидерландах разрешат проведение эвтаназии для неизлечимо больных детей в возрасте от года до 12 лет. Об этом пишет Би-би-си.

Министр здравоохранения страны заявил, что новые правила, которые будут приняты уже в этом году, избавят некоторых детей от невыносимых страданий. Вопрос о том, разрешать ли эвтаназию для детей, обсуждался на протяжении многих месяцев: против него выступали консервативные христианские партии.

О необходимости изменения правил говорили исследования специалистов, также за это выступали многие врачи и родители неизлечимо больных детей, которые страдают и умрут в ближайшее время.

Сообщается, что изменение правил затронет от пяти до десяти детей в год. Эвтаназию ребенка разрешат (при согласии родителей и как минимум двух врачей), если он он испытывает «невыносимые и бесконечные страдания».

Сейчас в Нидерландах разрешена эвтаназия детей от 12 лет, а также малышей до года. Первой детскую эвтаназию разрешила Бельгия в 2014 году.