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Комик Райан Кример объявил об уходе с Pornhub. Он снимал воодушевляющие ролики без эротики

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:10

Комик и сценарист проекта CollegeHumor Райан Кример объявил о завершении своей карьеры на Pornhub. На протяжение двух лет он публиковал юмористические ролики, никак не связанные с сексом. В них он, например, мыл посуду, когда его никто не просил, делился последним куском пиццы и показывал другие примеры уважительного отношения к партнеру.

Кример не объяснил, почему решил уйти с Pornhub, однако летом он делился в интервью, что потерял «чувство нового». На его прощальный пост отреагировали не только обычные пользователи, но и представители порно-индустрии.

Свое первое видео комик опубликовал 12 октября 2018 года — на нем он заботливо укрывает камеру. Получив множество положительных отзывов, он продолжил снимать подобные ролики. За два года он выпустил более 80 видео, которые суммарно набрали почти 12 млн просмотров.

Кример рассказывал, что снимает свои видео для людей, которым необходимо отвлечься от стандартного контента Pornhub (порно) на что‑нибудь приятное.

Многие видео все же отсылают к порнографии своими названиями или содержанием. Например, «Я проехался в такси и не занялся сексом с водителем», где Райан 30 секунд едет в такси и широко улыбается. Или «Я продезинфицировал диван для кастингов» (отсылка к жанру в порно, где девушки приходят на кастинг и занимаются сексом с тем, кто их «прослушивает»).

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