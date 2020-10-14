В Москве пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов

В Москве с 15 по 25 октября пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Как рассказали «Афише Daily» организаторы, фестиваль продолжает сотрудничество с кинопрограммой Garage Screen музея современного искусства «Гараж», а также с кинотеатрами «Москино» и «Иллюзион».

В программу фестиваля вошли более ста картин, снятых в разных странах мира. Можно будет увидеть как российские, так и зарубежные фильмы.

Международный конкурс представлен сразу несколькими альманахами: блоками с цветовыми названиями Heavy Orange, Neon Black, Silent Pink и программой Worldwide. Среди фильмов, на которые стоит обратить особое внимание, — «Один день» Энтони Нти, получивший Гран-при фестиваля в Клермон-Ферране, и «Юпитер» Беньямина Пфоля, главную роль в котором исполнила Козима Шоу — звезда фильмов «V значит «вендетта» и «Девушка из Дании».

В национальный конкурс вошли 15 короткометражных картин, девять из которых сняли женщины. Среди авторов, чьи фильмы были отобраны в этот конкурс — участники российских и международных фестивалей. Например, «Год белой луны» Максима Печерского, победивший на «Духе огня», или снятая по сценарию Дмитрия Глуховского «Сера» Ланы Влади, совсем недавно ставшая призером «Кинотавра».

Посмотреть полную программу и расписание, а также купить билеты можно на сайте фестиваля.

В жюри в этом году вошли режиссерка и художница Екатерина Селенкина, куратор Дмитрий Фролов и культуролог и продюсерка Мэнни де Гуэр. Победителей национального конкурса объявят 25 октября, автор лучшего фильма получит 600 долларов.