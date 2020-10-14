Навальный рассказал, кто оплатил его лечение в Германии

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, кто оплатил его транспортировку в Германию из Омска, лечение в берлинской клинике и дальнейшее проживание в стране. Об этом он написал у себя в инстаграме.
Навальный сообщил, что перелет оплатил бизнесмен Борис Зимин. Самолет до Берлина, по словам политика, обошелся предпринимателю в 79 тыс. евро.
Лечение в Германии стоило 49,9 тыс. евро. Счет вскладчину оплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов. Расходы за дальнейшее лечение и проживание Навального в Германии также взял на себя Чичваркин.
«Спасибо огромное этим замечательным людям, как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы. Тут с ума сойдешь, пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по-честному», — написал Навальный.
Политик также добавил, что в России заблокировали банковские счета его и членов его семьи, а также индивидуальный предпринимательский счет политика. По словам Навального, таким образом у него «не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать». Политик называет такое решение незаконным.
«Кампания «Навальный, лучше не возвращайся» набирает обороты. Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован», — написал политик.
Ранее стало известно, что ЕС согласовал санкции из‑за отравления Навального — они затронут шестерых человек, имена которых пока не называются. В российском МИД пообещали ответить зеркально.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из медицинской комы, сейчас он проходит курс реабилитации в Берлине.
Анализы, проведенные в немецкой, французской и шведской лабораториях, показали, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичков». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но структурно близок к веществам из этой группы.
Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой; в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.