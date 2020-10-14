Навальный рассказал, кто оплатил его лечение в Германии

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, кто оплатил его транспортировку в Германию из Омска, лечение в берлинской клинике и дальнейшее проживание в стране. Об этом он написал у себя в инстаграме.

Навальный сообщил, что перелет оплатил бизнесмен Борис Зимин. Самолет до Берлина, по словам политика, обошелся предпринимателю в 79 тыс. евро.

Лечение в Германии стоило 49,9 тыс. евро. Счет вскладчину оплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов. Расходы за дальнейшее лечение и проживание Навального в Германии также взял на себя Чичваркин.

«Спасибо огромное этим замечательным людям, как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы. Тут с ума сойдешь, пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по-честному», — написал Навальный.