Число поисковых запросов россиян о потере обоняния увеличилось на треть за неделю

По данным поискового сервиса, с 5 по 11 октября жители России отправили 335 тыс. запросов со словом «обоняние» — максимальное количество за год и в 2,4 раза выше майского рекорда, когда страна проходила пик первой волны пандемии.

Россияне стали чаще интересоваться потерей обоняния: за прошедшую неделю число поисковых запросов на эту тему выросло сразу на 35%. Об этом со ссылкой на исследование «Яндекса» рассказал один из основателей исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников .

Аналитик считает, что рост запросов не связан с медиашумом. Для подтверждения своих слов он приводит сравнение с динамикой других запросов. Например, пользователи не стали чаще запрашивать слова «насморк» и «простуда», а запрос «симптомы коронавируса» растет намного медленнее, чем «обоняние». «Зато запросы про «пропал вкус» выросли на 34% — почти вровень с «обонянием»», — отметил он.

«Слабый позитивный сигнал: замедление темпов роста. До этого с начала сентября рост все время разгонялся — в первую неделю сентября было +10% к предыдущей неделе, потом +16%, +25%, +36% и, наконец, на неделе на границе сентября и октября за одну неделю +43%. На прошлой неделе «всего» +35%. На этой предположу, что будет плюс 20–25%. Как скоро пройдем пик — пока рано гадать, увы», — пишет Овчинников.

В последнее время ситуация с коронавирусом в России ухудшается. Суточный прирост заболевших уже побил рекорд, установленный весной. Всего в стране более 1,3 миллиона случаев заражения COVID-19.