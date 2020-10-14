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Более половины кораллов Большого барьерного рифа погибли за последние 25 лет

Анастасия Цой
Сегодня в 15:25

Более половины кораллов Большого барьерного рифа в Австралии погибли за последние 25 лет. Об этом пишет Би-би-си.

Ученые из университета Джеймса Кука в городе Квинсленде в Австралии проанализировали записи о состоянии кораллов, сделанные в период с 1995 по 2017 год. Оказалось, что кораллы погибли как на большой, так и на относительно малой глубине. В основном пострадали ветвистые кораллы рода акропора, которые служат домом для рыб и других обитателей подводного мира.

Это случилось из‑за глобального потепления, в результате которого нагрелись воды Тихого океана. «Нельзя терять время, мы должны как можно скорее резко сократить выбросы парниковых газов», — говорится в исследовании.

Кораллы могут восстановиться, если вернуть комфортные для них условия, но на это могут потребоваться десятилетия.

В марте мы писали, что из‑за глобального потепления Большой барьерный риф обесцветился в третий раз за пять лет (до этого такое случалось в 2016 и 2017 годах). Обесцвеченные участки говорили о серьезных повреждениях кораллов. В прошлом году Австралия была вынуждена изменить прогноз по сохранению рифа с «плохого» на «очень плохой».

Большой барьерный риф — крупнейший в мире коралловый риф. Он простирается на 2500 километров вдоль побережья Австралии и занимает площадь около 344,4 тыс. квадратных километров. Риф является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО из‑за того, что поддерживает жизнь огромного разнообразия организмов.

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