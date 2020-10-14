По Москве-реке разлилось радужное пятно

Радужное пятно растянулось по Москве-реке от « Красного октября » до парка Горького 14 октября, сообщает The Village. Два дня назад на этом участке в реку вытекла зеленая жидкость.

На место разлива выехали специалисты Мосводостока. На данный момент они ликвидируют его последствия. Источник масляного пятна пока неизвестен.

12 октября на Пречистенской набережной, рядом с Крымским мостом, в Москву-реку вылилась вода ярко-зеленого цвета. Жидкость неизвестного происхождения начала литься из стока напротив парка «Музеон». Власти города заявили, что попавшая в реку вода опасности не представляет.

Ровно год назад Москва-река окрасилась в зеленый цвет из‑за загрязненных вод, которые сбросило в реку одно из предприятий. В результате анализа проб выяснилось, что в водоем попали вещества «естественного происхождения с известковыми породами».