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ЕС согласовал санкции из‑за отравления Навального. Россия пообещала ответить зеркально

Семён Гудошников
Сегодня в 13:54

Постоянные представители стран в Евросоюзе согласовали санкции против России из‑за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом со ссылкой на дипломатов пишет агентство DPA.

Ограничения введут в отношении шести человек и одной организации из России. Их имена и название фирмы не уточняются. Попавшим под санкции заморозят активы на территории ЕС и запретят поездки в страны союза.

По словам журналиста радиостанции «Свободная Европа» Рикарда Йозвяка, опубликовать санкционный список в официальном журнале ЕС планируют 15 октября.

Глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал, что Россия ответит на европейские санкции зеркально.

«Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика», — цитирует слова министра «Интерфакс».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из медицинской комы, сейчас он проходит курс реабилитации в Берлине.

Анализы, проведенные в немецкой, французской и шведской лабораториях показали, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но структурно близок к веществам из этой группы.

Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой, в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.

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