Николас Кейдж

Картина расскажет об ордене мастеров джиу-джитсу, который каждые шесть лет сражается с инопланетными захватчиками, прибывающими через специальный портал. Однажды главный герой терпит поражение в схватке, и безопасность человечества оказывается под угрозой.

Вышел трейлер боевика «Джиу-джитсу» с Николасом Кейджем в одной из главных ролей. Премьера фильма запланирована на 20 ноября.

Фильм снял Димитри Логотетис, который хорошо знаком с жанром боевика: он написал сценарий фильма «Кикбоксер: Возмездие» и поставил «Кикбоксер возвращается». Вместе с Кейджем в «Джиу-джитсу» снялись Ален Мусси («Кикбоксер: Возмездие», «Кикбоксер возвращается»), Фрэнк Грилло («Схватка», «Королевство»), Джуджу Чань («Убийцы Ву») и Тони Джаа («Онг-Бак»).

Пьеса Ростана «Сирано де Бержерак» — одна из самых популярных и любимых зарубежных пьес. Но в постановке Александринского театра, для которой режиссер Николай Рощин сделал свою версию, вы не услышите знакомых строк. Зато там будет много неожиданного, опасного и привлекательного. Спектакль «Сирано де Бержерак» выдвинут на соискание главной театральной премии «Золотая маска-2020» в пяти номинациях. Смотрите историю Сирано, рассказанную при помощи эффектной театральной машинерии, видео и многого другого в мультимедийном сервисе Okko.