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Первое издание книги о Гарри Поттере ушло с молотка за рекордные 77 тыс. долларов

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:52

Книгу «Гарри Поттер и философский камень» из первого тиража продали на британском аукционе Hansons за рекордные 60 тыс. фунтов стерлингов (это 77 тыс. долларов или более чем 6 млн рублей). Об этом пишет Би-би-си.

Оценочная стартовая стоимость экземпляра составляла 30 тыс. фунтов, однако во время торгов цена увеличилась в два раза. Вместе с комиссией покупатель отдал за книгу 75 тыс. фунтов (более 7,5 млн рублей) — максимум, который когда‑либо был уплачен за издание о Гарри Поттере.

Имя продавца не раскрывается, однако известно, что он приобрел эту книгу спустя полтора года после того, как она была впервые выпущена более 20 лет назад.

Недавно мужчина узнал, что одно из первых изданий «Гарри Поттера» было продано за несколько тысяч фунтов. Когда он проверил свою книгу, оказалось, что она также входит в число первых выпущенных экземпляров. В итоге он решил продать ее, чтобы покрыть обучение дочери и помочь ей с ипотекой.

Первый тираж в 500 книг был напечатан в 1997 году, однако лишь 200 поступили в продажу: еще 300 были разосланы в школы и библиотеки. Кому достался один из редких экземпляров — неизвестно.

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