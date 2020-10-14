В России за сутки выявили 14 231 случай коронавируса. Это на 363 заболевших больше, чем было зафиксировано вчера, и, соответственно, рекордный показатель в стране за время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.