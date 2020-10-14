В России за сутки выявили 14 231 случай коронавируса. Это на 363 заболевших больше, чем было зафиксировано вчера, и, соответственно, рекордный показатель в стране за время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 340 409. За последние сутки вылечились 7920 человек, за все время — более миллиона. За сутки умерли 239 пациентов, за все время — 23 205.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 38,1 млн человек, более миллиона из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,8 млн). На втором и третьем — Индия (7,2 млн) и Бразилия (5,1 млн).