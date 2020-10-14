​​Клуб Crystal Hall закрыли на 60 суток за нарушение мер по COVID-19

Московский клуб Crystal Hall приостановит свою деятельность на 60 суток по решению суда. Такой приговор был вынесен после закрытия площадки в конце сентября.

По данным Telegram-канала «Главный Концертный», клуб сможет открыться не раньше 24 ноября. Все концерты, которые были назначены на этот период, будут перенесены на другие даты или на другие площадки.

25 сентября Роспотребнадзор сорвал концерт группы Distemper, проходивший в Crystal Hall. Правоохранители пришли в клуб под предлогом нарушения посетителями и администрацией заведения указа мэра о предотвращении распространения коронавируса.

После этого Crystal Hall был вынужден приостановить работу на неопределенный срок по решению Роспотребнадзора. Клуб получил протокол, в котором говорилось о «многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований», которые «создают угрозу и причинение вреда жизни и здоровью как посетителям объекта, так и его работникам».