Российский фотограф получил главный приз конкурса Wildlife Photographer за снимок амурского тигра

Российский фотограф Сергей Горшков получил главный приз конкурса Wildlife Photographer of the Year за снимок амурского тигра. Об этом говорится на сайте конкурса.

В конкурсе участвовали почти 50 тыс. работ, однако снимок победителя, по словам председателя жюри, не похож ни на какой другой. На нем запечатлен амурский тигр, обнимающий дерево.