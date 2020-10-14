Российский фотограф получил главный приз конкурса Wildlife Photographer за снимок амурского тигра

Российский фотограф Сергей Горшков получил главный приз конкурса Wildlife Photographer of the Year за снимок амурского тигра. Об этом говорится на сайте конкурса.
В конкурсе участвовали почти 50 тыс. работ, однако снимок победителя, по словам председателя жюри, не похож ни на какой другой. На нем запечатлен амурский тигр, обнимающий дерево.
Горшков пытался сделать кадр с помощью фотоловушки в течение десяти месяцев. Запечатлеть животное не так просто: на Дальнем Востоке России популяция амурских тигров не превышает 500 особей. Как отмечается на сайте премии, этот вид находится на грани исчезновения.
В молодежной категории гран-при получила Лийна Хейккинен с фотографией лисы, поймавшей гуся.
Wildlife Photographer of the Year — крупнейший в мире конкурс фотографии дикой природы, который проходит с 1965 года.