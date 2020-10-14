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Российский фотограф получил главный приз конкурса Wildlife Photographer за снимок амурского тигра

Анастасия Цой
Сегодня в 10:50

Российский фотограф Сергей Горшков получил главный приз конкурса Wildlife Photographer of the Year за снимок амурского тигра. Об этом говорится на сайте конкурса.

В конкурсе участвовали почти 50 тыс. работ, однако снимок победителя, по словам председателя жюри, не похож ни на какой другой. На нем запечатлен амурский тигр, обнимающий дерево.

Горшков пытался сделать кадр с помощью фотоловушки в течение десяти месяцев. Запечатлеть животное не так просто: на Дальнем Востоке России популяция амурских тигров не превышает 500 особей. Как отмечается на сайте премии, этот вид находится на грани исчезновения.

В молодежной категории гран-при получила Лийна Хейккинен с фотографией лисы, поймавшей гуся.

Wildlife Photographer of the Year — крупнейший в мире конкурс фотографии дикой природы, который проходит с 1965 года.

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