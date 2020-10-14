Телеканал HBO выпустит мини-сериал о компании Илона Маска SpaceX. Об этом пишет Deadline.

Шестисерийный проект будет основан на книге Эшли Вэнс «Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего». Сценарий адаптации напишет Даг Джанг (сериалы «Банши», «Охотник за разумом»), спродюсирует сериал Ченнинг Татум.

Сериал расскажет о том, как Илон Маск собрал команду инженеров для работы на удаленном острове в Тихом океане. Там они построили первую пилотируемую ракету SpaceX — Falcon 9, которая была запущена на орбиту 30 мая 2020 года.

В июне стало известно, что по мотивам твитов Илона Маска издадут книжку-раскраску. Сам Маск планирует к 2050 году построить на Марсе город для колонистов. Кроме того, в августе основатель SpaceX и Tesla показал чип для прямого подключения мозга к компьютеру.