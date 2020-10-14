перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
​​Клуб Crystal Hall закрыли на 60 суток за нарушение мер по COVID-19 10:59
Wildlife Photographer of the Year/Instagram Российский фотограф получил главный приз конкурса Wildlife Photographer за снимок амурского тигра
Российский фотограф получил главный приз конкурса Wildlife Photographer за снимок амурского тигра 10:50
HBO выпустит мини-сериал о компании Илона Маска SpaceX 10:25
Космическая компания Джеффа Безоса запустила ракету для испытания лунной посадочной системы 10:03
В Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение 9:50
Некоторые продукты Apple подорожали в России после презентации iPhone 12 8:58
TGrand/Pixabay Том Стоппард и Кэри Фукунага снимут фильм «Ударная волна» о трагедии в Хиросиме
Том Стоппард и Кэри Фукунага снимут фильм «Ударная волна» о трагедии в Хиросиме 3:58
В Бангладеш введут смертную казнь за изнасилование 3:13
Facebook запретил рекламу, побуждающую не вакцинироваться 2:43
Beabadoobee выпустила сингл «Together» в преддверии своего дебютного альбома 1:20
ООН: для предотвращения голода из‑за пандемии COVID-19 нужны 6,8 млрд долларов 0:31
Jasmin Sessler/Unsplash ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро активистам, задержанным на митинге против закона о пропаганде ЛГБТ
ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро активистам, задержанным на митинге против закона о пропаганде ЛГБТ Вчера в 23:38
Лавров пригрозил прекратить общение с Евросоюзом из‑за отравления Навального Вчера в 23:06
Оператор «Выжившего» Эмманюэль Любецки снял небольшое видео на iPhone 12 Pro для презентации Apple Вчера в 22:43
Селена Гомес снимется в хоррор-триллере «Кукольный домик» Вчера в 22:37
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт сыграют в приквеле «Безумного Макса» Вчера в 21:46
tomwarren/Twitter Apple показала iPhone 12 Pro и iPhone 12 mini
Apple показала iPhone 12 Pro и iPhone 12 mini Вчера в 21:17
ЕСПЧ присудил более 40 тыс. евро двоим пострадавшим на Болотной площади в мае 2012 года Вчера в 21:00
Apple представила умную колонку HomePod Mini и iPhone 12 Вчера в 20:48
Народный ультиматум Лукашенко, трейлер продолжения «Короны» и другие новости дня Вчера в 20:41 Дайджест
Отключить рекламу

Некоторые продукты Apple подорожали в России после презентации iPhone 12

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:58

Apple сразу после анонса новых iPhone изменила цены на целый ряд продуктов в России: подорожали AirPods, AirPods Pro, Apple TV, а также зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro.

Например, повышение цен на наиболее доступные AirPods составило почти 20% — теперь они стоят 15 990 рублей вместо прежних 13 490 рублей. Версия наушников с шумоподавлением подорожала с 20 990 до 24 990 рублей.

© Apple

Помимо этого, увеличилась стоимость приставки Apple TV 4K. За версию с 32 ГБ памяти теперь придется отдать 16 990 рублей — на 3 500 рублей больше, чем на раньше. Версия с 64 ГБ выросла в цене с 14 990 до 18 990 рублей.

Подорожал и зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. Было — 11 176 рублей, стало — 13 900 рублей.

Как отмечает TJournal, повышение цен на некоторые продукты Apple может быть связано с ослаблением рубля по отношению к доллару и евро.

Накануне Apple презентовала сразу четыре новых моделей iPhonе. Это iPhone 12 и iPhone 12 mini (стартовая цена в России — 69 990 и 79 990 рублей соответственно), а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (99 990 и 109 990 рублей). Одной из главных особенностей новых смартфонов является поддержка беспроводных сетей 5G. Их продажи в России стартуют в конце октября — первой половине ноября.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Лето 85-го
Гомосексуальный роман на морском курорте Нормандии от Франсуа Озона
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить