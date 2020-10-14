Некоторые продукты Apple подорожали в России после презентации iPhone 12

Например, повышение цен на наиболее доступные AirPods составило почти 20% — теперь они стоят 15 990 рублей вместо прежних 13 490 рублей. Версия наушников с шумоподавлением подорожала с 20 990 до 24 990 рублей.

Apple сразу после анонса новых iPhone изменила цены на целый ряд продуктов в России: подорожали AirPods, AirPods Pro, Apple TV, а также зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro.

Помимо этого, увеличилась стоимость приставки Apple TV 4K. За версию с 32 ГБ памяти теперь придется отдать 16 990 рублей — на 3 500 рублей больше, чем на раньше. Версия с 64 ГБ выросла в цене с 14 990 до 18 990 рублей.

Подорожал и зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. Было — 11 176 рублей, стало — 13 900 рублей.

Как отмечает TJournal, повышение цен на некоторые продукты Apple может быть связано с ослаблением рубля по отношению к доллару и евро.

Накануне Apple презентовала сразу четыре новых моделей iPhonе. Это iPhone 12 и iPhone 12 mini (стартовая цена в России — 69 990 и 79 990 рублей соответственно), а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (99 990 и 109 990 рублей). Одной из главных особенностей новых смартфонов является поддержка беспроводных сетей 5G. Их продажи в России стартуют в конце октября — первой половине ноября.