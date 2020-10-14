Том Стоппард и Кэри Фукунага снимут фильм «Ударная волна» о трагедии в Хиросиме

Лауреат «Оскара» сценарист Том Стоппард, известный по работе над «Влюбленным Шекспиром», «Империей Солнца», «Бразилией» и «Энигмой», напишет сценарий фильма «Ударная волна». Он будет посвящен трагедии в Хиросиме, сообщает Collider со ссылкой на Wall St. Journal.

Режиссером ленты выступит американский режиссер японского происхождения Кэри Фукунага, снявший ранее «Джейн Эйр» и «Безродных зверей». Картина разрабатывается в течение уже нескольких лет на студии Universal, ее продюсерами числятся Тим Беван и Эрик Феллнер.

В основу фильма ляжет научно-популярная книга Стивена Уокера «Ударная волна: обратный отсчет до Хиросимы». Она рассказывает о создателях ядерного оружия, пилотах самолетов, сбросивших бомбу на японский прибрежный город, а также жертвах атаки и мировых лидерах, стоящих за трагедией.

Другую книгу, посвященную событиям в Хиросиме в 1945 году — «Хиросиму» Джона Херси — впервые издали на русском языке в августе. Ее выпустило издательство Individuum.

Следующую работу Кэри Фукунаги — 25-й фильм о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» — можно будет увидеть в кинотеатрах со 2 апреля 2021 года. Премьеру перенесли из‑за пандемии коронавируса. Трейлер ленты можно посмотреть здесь.