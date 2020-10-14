ООН: для предотвращения голода из‑за пандемии COVID-19 нужны 6,8 млрд долларов

ООН сообщила, что для предотвращения голода из‑за пандемии коронавируса в ближайшие полгода потребуются 6,8 млрд долларов. Об этом заявил руководитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли, пишет Reuters.

В этом году от голода умерли уже около 7 млн человек, несмотря на то, что ВПП привлекла к борьбе с голодом 1,6 млрд долларов. Также более 1 млн человек в мире умерли непосредственно от COVID-19. По мнению Бизли, негативные последствия пандемии могут привести к росту смертности от голода в три-пять раз.

«Нам нужно найти намного больше средств, чтобы быть уверенными в том, что мы предотвратим голод», — сказал чиновник.

Ежегодно в мире, по подсчетам экспертов, от голода умирает около 9 млн человек. Ситуацию ухудшает климатический кризис — узнать о нем больше можно из сериала Гринпис.