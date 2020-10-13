ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро активистам, задержанным на митинге против закона о пропаганде ЛГБТ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил активистам, задержанным в 2013 году на митинге против закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, компенсацию в размере 25 808 евро.

Российские власти должны выплатить ее Валерию Созаеву, Ивану Бабицкому, Светлане Мишиной, Евгении Самошкиной и Павлу Самбурову, сообщается на сайте суда.

По мнению ЕСПЧ, власти России нарушили право граждан на свободу выражения мнения и право на свободу собраний. Инцидент произошел 11 июня 2013 года около здания Государственной Думы в Москве — там собрались около 30 противников законопроекта Елены Мизулиной.

Также на митинге присутствовали около 100 консервативных православных активистов, однако никого из них не задержали, несмотря на то, что сторонники Мизулиной бросали в защитников ЛГБТ крапиву и яйца. При этом практически всех противников законопроекта увезли в полицию.

Созаева, Бабицкого, Мишину, Самошкину и Самбурова признали виновными в нарушении порядка проведения публичных мероприятий и оштрафовали на 10 тыс. рублей каждого. Активисты надеялись, что ЕСПЧ рассмотрит дело в контексте дискриминации ЛГБТ в России, однако этого не произошло.

В июле сенаторы во главе с Еленой Мизулиной внесли в Госдуму законопроект, запрещающий трансгендерным людям вступать в браки и усыновлять детей. Против него выступило ЛГБТ-сообщество, а также медицинские работники.