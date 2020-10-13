Лавров пригрозил прекратить общение с Евросоюзом из‑за отравления Навального

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия может полностью прекратить диалог с Евросоюзом из‑за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом Лавров сообщил на дискуссионном форуме «Валдай», пишет РИА «Новости».

По мнению министра, люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора» и высокомерно относятся к России — в частности, в ситуации с отравлением Алексея Навального.

«Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам», — сказал Лавров.

Он отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается». В этих условиях, как считает министр, России нужно «на какое‑то время просто перестать с ними общаться». «Так тому и быть, если они это хотят», — добавил Лавров.

«Нам надо перестать рассматривать наших западных коллег, и в том числе Еврооюз, в качестве источника оценок нашего поведения, которым мы начинаем следовать и как бы мерить себя тем самым аршином. Мне кажется, нам нужно перестать оглядываться на них», — отметил министр.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Позже власти Германии объявили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». При этом российская сторона отрицает версию об отравлении.

1 октября Spiegel опубликовал первое большое интервью Навального после отравления. В беседе с изданием политик рассказал о своем самочувствии, а также поделился мыслями о том, кто может стоять за его отравлением. 6 октября на ютьюб-канале Юрия Дудя также вышло интервью с Алексеем Навальным и его женой Юлией.