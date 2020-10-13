Селена Гомес снимется в хоррор-триллере «Кукольный домик»

Американская актриса и певица Селена Гомес снимется в психологическом хоррор-триллере «Кукольный домик», заказанном медиакомпанией STXfilms. Об этом сообщает Collider.

Производством фильма займется компания Гомес July Moon Productions и студия Шона Леви 21 Laps. По слухам, новая картина будет похожа на «Черного лебедя» Даррена Аронофски. Сценарий ленты напишет Майкл Пэйсли.

Детали сюжета хранятся в тайне, но известно, что действие развернется в Нью-Йорке и коснется модной индустрии города. Продюсировать фильм Гомес и Леви поможет Дэн Коэн — втроем им предстоит найти режиссера для проекта.

«Вовлеченность Селены — это захватывающая особенность этого проекта. Она в высшей степени талантлива и как звезда, и как продюсер. Объединение Селены с Шоном и Дэном и их опытом в жанре хоррор-триллеров улучшит «Кукольный домик» и мы не могли бы быть более взволнованны тем, как он развивается», — рассказал председатель STXfilms Адам Фогельсон.

Прошлой зимой Селена Гомес выпустила третий студийный альбом «Rare», состоящий из 13 композиций. А в июле представила вместе с Тревором Дэниелом CGI-клип на трек «Past Life».