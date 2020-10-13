Оператор «Выжившего» Эммануэль Любецки снял небольшое видео на iPhone 12 Pro для презентации Apple

В видео Эммануэль Любецки говорит, что молодые режиссеры могут начинать снимать кино, имея только новый айфон: «Когда я начинал снимать кино, нужно было арендовать дорогостоящее оборудование. Сейчас вы можете взять одно из этих устройств и сделать фильм».

13 октября Apple показала на презентации сразу три модели iPhone 12 — обычную, о которой «Афиша Daily» писала здесь, Pro и Mini. Также компания представила умную колонку HomePod Mini.

В iPhone 12 Pro встроены три камеры (широкоугольный, ультраширокоугольный и телескопический объективы). Также модель получила лидар, как у iPad Pro 2020, и четырехкратный оптический зум. Отмечается, что новая камера должна лучше работать при плохом освещении, а видео можно будет снимать в формате HDR.