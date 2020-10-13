Apple показала iPhone 12 Pro и iPhone 12 mini

Apple показала на презентации 13 октября сразу три модели iPhone 12 — обычную, о которой «Афиша Daily» писала здесь, Pro и Mini.

iPhone Mini

По словам презентовавшего новинки компании Тима Кука, это «самый маленький и легкий айфон с 5G». Размер новой модели меньше, чем у iPhone 8. При этом смартфон оснащен экраном в 5,4 дюйма.

Как и в большую модель, в iPhone 12 Mini встроены магниты MagSafe, к которым можно будет прикрепить, например, зарядные устройства и кейсы для кредитных карт. Стоить mini будет на 100 долларов меньше обычного iPhone 12 — 699 долларов.