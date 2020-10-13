Apple показала iPhone 12 Pro и iPhone 12 mini

Apple показала на презентации 13 октября сразу три модели iPhone 12 — обычную, о которой «Афиша Daily» писала здесь, Pro и Mini.
iPhone Mini
По словам презентовавшего новинки компании Тима Кука, это «самый маленький и легкий айфон с 5G». Размер новой модели меньше, чем у iPhone 8. При этом смартфон оснащен экраном в 5,4 дюйма.
Как и в большую модель, в iPhone 12 Mini встроены магниты MagSafe, к которым можно будет прикрепить, например, зарядные устройства и кейсы для кредитных карт. Стоить mini будет на 100 долларов меньше обычного iPhone 12 — 699 долларов.
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro будет продаваться в четырех цветовых вариантах — серебристом, графитовом, синем и золотом. В модель встроены три камеры, у телефотокамеры теперь увеличение 2,5. Смартфон оснащен обновленной широкоугольной камерой с большим сенсором — новая камера должна значительно лучше работать при плохом освещении.
Видео можно будет снимать в формате HDR. Смартфон оснащен керамическим покрытием, которое делает смартфон в четыре раза прочнее. Также в iPhone 12 Pro встроен лидар. Стоимость iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max составит 99 990 и 109 990 рублей, первый начнут продавать с 23 октября, второй — с 13 ноября.