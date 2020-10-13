Apple представила умную колонку HomePod Mini и iPhone 12

Новую компактную колонку с цветной сенсорной поверхностью сверху выпустят в двух вариантах — белом и темно-сером. HomePod Mini оснащена чипом S5, как и Apple Watch Series 5. Несколько колонок можно будет объединить в стереосистему.

Встроенная в умную колонку Siri сможет распознавать голоса разных членов семьи — и реагировать на их запросы, исходя из этого. HomePod Mini готова управлять домом, а также приложениями на iPhone. Стоить новинка будет 99 долларов, предзаказ доступен с 6 ноября, а продажи начнутся с 16 ноября.

iPhone 12

Одно из главных новшеств нового iPhone — возможность подключения к 5G-сетям. В России они пока не работают. iPhone 12 выпустят в пяти цветах — черном, красном, синем, белом и светло-зеленом. Смартфон будет оснащен керамическим стеклом с двух сторон. По словам Тима Кука, это сделает его в четыре раза прочнее предыдущих моделей.

Кроме того, iPhone 12 оснастили новым дисплеем и процессором A14 Bionic на 5-нанометровом техпроцессе — он на 50% быстрее процессора в любом другом смартфоне. В iPhone 12 будет две камеры, основная и широкоугольная. Появится новый режим съемки — ночной таймлапс, он будет работать в том числе на широкоугольной камере. Стоить новый iPhone будет от 799 долларов.