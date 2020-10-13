Народный ультиматум Лукашенко, трейлер продолжения «Короны» и другие новости дня

В России за сутки выявили 13 868 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 326 178.

Еще о пандемии: футболист Криштиану Роналду заразился коронавирусом, а в Нидерландах умерла женщина, которая заболела повторно (это первый подобный случай в мире).

Глава Всемирной организации здравоохранения высказался против стратегии коллективного иммунитета. «Позволить COVID-19 бесконтрольно распространяться — значит допустить ненужные заражения, страдания и смерть», — заявил он.

Московские школы и вузы могут вновь перейти на дистанционное обучение. Сергей Собянин поручил образовательным учреждениям подготовиться к этому за оставшуюся неделю каникул.

В Минске за время протестов от действий силовиков пострадали как минимум 1376 человек, в том числе 24 подростка. Каждый третий получил травмы средней тяжести, чаще всего правоохранители били в область головы и груди.

Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Если до 25 октября он не объявит о своем уходе, не освободит политзаключенных и не прекратит насилие, «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Принстонский университет выплатит профессорам женского пола миллион долларов в качестве компенсации за дискриминацию. Выяснилось, что с 2012 по 2014 год 106 женщин, занимавших должности профессоров в Принстоне, получали меньше, чем их коллеги-мужчины.

Канье Уэст запустил сайт в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах и опубликовал агитационный ролик. В нем он призывает обратиться к вере, чтобы стать «такой нацией, такими людьми, какими бог хочет нас видеть».

Литературный критик Галина Юзефович запустила собственное ютьюб-шоу. Она будет брать интервью у известных людей, первым гостем стал актер Алексей Агранович.

Вышло несколько тизеров и трейлеров: четвертого сезона сериала «Корона», в котором появляется принцесса Диана, второго сезона сериала «Пенниуорт» о молодости дворецкого Бэтмена Альфреда и фильма про Эдуарда Успенского.

Творчество Моргенштерна выделили в отдельную категорию интернет-трафика наравне с «интернет-магазинами», «образованием» и «развлечениями». Это сделали при анализе мобильного трафика молодежи за последние три месяца.

Face выпустил клип на трек «Просто», снятый в родной для рэпера Уфе. В видео среди городских пейзажей и местных парней появляется дедушка рэпера.