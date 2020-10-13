В Петербурге появился профсоюз работников уличной культуры

По словам участников профсоюза, в Петербурге задерживают уличных музыкантов из‑за инициативы депутата. Музыканты считают, что законопроект нарушает их права и свободы. С помощью объединения они надеются добиться включения артистов в рабочую группу по разработке законопроекта.

В Петербурге учрежден профсоюз работников уличной культуры, он будет бороться против законопроекта Дениса Четырбока о легализации деятельности уличных музыкантов.

«Если уличные музыканты не смогут играть, исчезнет огромная часть питерской культуры», — утверждает комедиантка Татьяна Щукина.

Члены профсоюза Денис Луговский, Татьяна Щукина и Глеб Васильев уже подали соответствующие обращения к депутатам Законодательного собрания. «Нам есть, что предложить, и мы будем бороться за то, чтобы быть услышанными», — говорит Луговский.

Профсоюз поддержали вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров и участник группы «Шары» Вася Звездкин. Они записали обращения к жителям Петербурга и другим уличным музыкантам.

«Если такой закон будет принят, мы не только лишимся той «ламповой» атмосферы, за которую мы так любим Питер, но и также на один шаг мы станем ближе к тотальному контролю и бесправию на территории нашей страны», — считает Котляров.

В сентябре Денис Четырбок, автор закона о «наливайках», предложил обязать уличных музыкантов Петербурга согласовывать выступления. Оппозиция назвала проект закона новым репрессивным инструментом в руках власти.