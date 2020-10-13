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ЕСПЧ присудил более 40 тыс. евро двоим пострадавшим на Болотной площади в мае 2012 года

Анастасия Цой
Сегодня в 21:00

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 40 тыс. евро (более 3 млн рублей) двоим пострадавшим во время протестов на Болотной площади в мае 2012 года. Решение опубликовано на сайте суда.

Обоих пострадавших — 75-летнюю пенсионерку Турану Варжабетьян и Виктора Захарова — сотрудники правоохранительных органов ударили дубинками во время митинга 6 мая. ЕСПЧ решил, что были нарушены статьи о свободе собраний и объединений, а также о запрете пыток.

Россия должна выплатить деньги (16,9 тыс. евро женщине и 16 тыс. евро мужчине) в течение трех месяцев. Кроме того, каждому присудили еще по 4,5 тыс. евро на возмещение судебных издержек.

Пострадавшие подавали заявления в Следственный комитет, но дела так и не были возбуждены. «В период с 2012 по 2016 год следователь четыре раза выносил отказы в возбуждении уголовного дела, посчитав, что состава преступления нет.

И это несмотря на то, что сообщение Варжабетьян было подкреплено медицинскими документами, фиксирующими травмы, а также фотографиями и видеоматериалом», — пишет фонд «Общественный вердикт», который помогал с обращением в ЕСПЧ.

Митинг на Болотной площади прошел 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Владимира Путина. Демонстранты были недовольны результатами выборов президента. Акция переросла в столкновения с силовиками, на ней задержали более 400 человек. Против некоторых демонстрантов завели уголовные дела.

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