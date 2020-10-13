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Полиция задержала еще нескольких участников ЛГБТ-акции с радужными флагами

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:49

Полицейские продолжают задерживать участников ЛГБТ-акции с радужными флагами, организованной группой Pussy Riot 7 октября, сообщил «ОВД-Инфо».

Днем около Мосгорсуда задержали участника Pussy Riot Тима Бесцвета — туда он пришел, чтобы поддержать ранее задержанного Александра Софеева. На Бесцвета составили протокол о повторном нарушении правил участия в публичных акциях, его оставили на ночь в отделе полиции.

Позднее возле отдела полиции «Китай-город» задержали еще одного участника группы — Алана Леонгарда, ему вменили то же правонарушение, что и Бесцвету, и отпустили до суда.

Вечером была задержана муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн. Куда ее отвезли и что собираются вменять, пока точно не известно. Ранее силовики искали ее дома.

Кроме того, полицейские приходили домой к участнице акции с радужными флагами на правительственных зданиях Диане Буркот.

Утром 7 октября, в день рождения Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги — символ ЛГБТ-движения — на зданиях ФСБ и Администрации Президента РФ, Минкультуры, ОВД «Басманный» и Верховного суда. Участники акции предложили сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

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