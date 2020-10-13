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«Сказка о подаренном и украденном детстве»: вышел трейлер фильма про Эдуарда Успенского

Семён Гудошников
Сегодня в 18:36

В сети появился трейлер документального фильма «Это Эдик» о жизни и творчестве писателя Эдуарда Успенского.

Картину продолжительностью около двух часов сняли журналист Роман Супер и режиссер Иван Проскуряков. Она появится на экранах осенью 2020 года, точная дата пока неизвестна.

Эдуард Успенский — российский писатель, сценарист и автор детских книг. Среди персонажей, которых он придумал, — Чебурашка и крокодил Гена, кот Матроскин, пес Шарик, дядя Федор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки, гарантийные человечки. Успенский умер в августе 2018 года в возрасте 80 лет.

В конце мая 2020 года вокруг Эдуарда Успенского разгорелся скандал, когда его дочь Татьяна Успенская обратилась к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию. Успенская считает, что он не заслужил этого, так как был жестоким человеком и применял насилие к своим близким. Кроме того, Успенский был сторонником секты Виктора Столбуна, который популяризировал очень жесткие методы воспитания детей.

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