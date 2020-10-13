За время протестов в Минске пострадали минимум 1376 человек. Троих изнасиловали

За время протестов в августе–сентябре в Минске от действий силовиков пострадали как минимум 1376 человек, в том числе 24 подростка. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на материалы Следственного комитета Беларуси, полученные из анонимного источника.

Большая часть пострадавших — 1319 — мужчины, среди женщин пострадали 57 человек. Каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья, чаще всего силовики били в область головы и груди. Черепно-мозговые травмы и сотрясения зафиксированы почти у 200 человек.

У троих пострадавших — травмы, свидетельствующие о сексуальном насилии. Они получили их в изоляторе на Окрестина или в автозаке по пути в него. 31-летнего мужчину госпитализировали с внутрислизистыми кровоизлияниями ампулы прямой кишки, 29-летнего — с анальной трещиной и кровотечением. Третьему пострадавшему — 17-летнему подростку — диагностировали кроме прочих травм повреждение слизистой оболочки прямой кишки.

Больше половины пострадавших получили травмы в автозаках, отделах милиции и изоляторах — то есть в ситуациях, когда они не представляли угрозы для силовиков и не сопротивлялись. Многих били неоднократно: сперва при задержании, затем в автозаке или отделе милиции, а после — в изоляторе. В некоторых случаях пытки продолжались несколько дней.

Протесты против Александра Лукашенко длятся в Беларуси уже более двух месяцев. В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. По оценке «Медиазоны», самые жесткие задержания произошли 10 августа, когда пострадал как минимум 291 человек, а в отделы милиции отправились более 3000. За все время протестов были задержаны более 10 тыс. демонстрантов, не менее 5 человек погибли от действий силовиков.

Для разгона протестов белорусские правоохранители используют нелетальное оружие — водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки. Но вскоре ситуация может измениться, МВД Беларуси предупредило о готовности использовать против демонстрантов боевое оружие.