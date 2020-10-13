перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
За время протестов в Минске пострадали минимум 1376 человек. Троих изнасиловали 17:42
Криштиану Роналду заразился коронавирусом 17:39
Wikimedia Принстон выплатит свыше 1 млн долларов профессорам женского пола в виде компенсации за дискриминацию
Принстон выплатит свыше 1 млн долларов профессорам женского пола в виде компенсации за дискриминацию 16:58
Литературный критик Галина Юзефович запустила свое ютьюб-шоу. Первый гость — актер Алексей Агранович 16:56
Глава Сбера Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса». Он состоял в нем шесть лет 16:28
Через неделю московские школы могут перейти на дистанционное обучение. Пользоваться зумом запретили 16:22
«Ненужные заражения, страдания и смерть»: ВОЗ выступила против стратегии коллективного иммунитета 15:35
Gruznov/Wikimedia Правительство Москвы закупит 100 новых автозаков. На это потратят почти полмиллиарда рублей
Правительство Москвы закупит 100 новых автозаков. На это потратят почти полмиллиарда рублей 15:24
Face и его дедушка в клипе на трек «Просто» 15:20
Тихановская назвала три требования к Лукашенко и объявила срок народного ультиматума 14:47
Марии Колесниковой предлагали приехать на встречу с Лукашенко в СИЗО, но она отказалась 13:58
В Новосибирске полицейского задержали по подозрению в убийстве трансгендерной девушки 13:50
Morgenshtern/YouTube Моргенштерна выделили в отдельную категорию интернет-трафика
Моргенштерна выделили в отдельную категорию интернет-трафика 13:05
Хирург получил от «Альянса врачей» технику для больницы. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей 13:00
IT-компании пожаловались на невыполнимость указа Собянина о передаче данных сотрудников на удаленке 12:09
Вышел тизер второго сезона сериала «Пенниуорт» о молодости дворецкого Бэтмена 11:56
В США задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» 11:10
Карл Брюллов. «Последний день Помпеи»/Wikipedia Туристка украла артефакты из Помпеев, но вернула их спустя 15 лет. Они принесли ей только несчастья
Туристка украла артефакты из Помпеев, но вернула их спустя 15 лет. Они принесли ей только несчастья 10:58
В России за сутки выявили 13 868 случаев коронавируса 10:51
Восстановить веру и обрести видение: Канье Уэст представил агитационный ролик и предвыборный сайт 10:22
Отключить рекламу

За время протестов в Минске пострадали минимум 1376 человек. Троих изнасиловали

Семён Гудошников
Сегодня в 17:42

За время протестов в августе–сентябре в Минске от действий силовиков пострадали как минимум 1376 человек, в том числе 24 подростка. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на материалы Следственного комитета Беларуси, полученные из анонимного источника.

Большая часть пострадавших — 1319 — мужчины, среди женщин пострадали 57 человек. Каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья, чаще всего силовики били в область головы и груди. Черепно-мозговые травмы и сотрясения зафиксированы почти у 200 человек.

У троих пострадавших — травмы, свидетельствующие о сексуальном насилии. Они получили их в изоляторе на Окрестина или в автозаке по пути в него. 31-летнего мужчину госпитализировали с внутрислизистыми кровоизлияниями ампулы прямой кишки, 29-летнего — с анальной трещиной и кровотечением. Третьему пострадавшему — 17-летнему подростку — диагностировали кроме прочих травм повреждение слизистой оболочки прямой кишки.

Больше половины пострадавших получили травмы в автозаках, отделах милиции и изоляторах — то есть в ситуациях, когда они не представляли угрозы для силовиков и не сопротивлялись. Многих били неоднократно: сперва при задержании, затем в автозаке или отделе милиции, а после — в изоляторе. В некоторых случаях пытки продолжались несколько дней.

Протесты против Александра Лукашенко длятся в Беларуси уже более двух месяцев. В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. По оценке «Медиазоны», самые жесткие задержания произошли 10 августа, когда пострадал как минимум 291 человек, а в отделы милиции отправились более 3000. За все время протестов были задержаны более 10 тыс. демонстрантов, не менее 5 человек погибли от действий силовиков.

Для разгона протестов белорусские правоохранители используют нелетальное оружие — водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки. Но вскоре ситуация может измениться, МВД Беларуси предупредило о готовности использовать против демонстрантов боевое оружие.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста

Другие материалы по темам

Теги
СКР
ФСИН
МВД
Люди
Александр Лукашенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить