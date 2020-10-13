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Принстон выплатит свыше 1 млн долларов профессорам женского пола в виде компенсации за дискриминацию

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:58

Принстонский университет выплатит профессорам женского пола 1 млн долларов в качестве компенсации за дискриминацию. Об этом пишет CNN.

Ранее американское министерство труда обнаружило, что с 2012 по 2014 годы 106 женщин, занимавших должности профессоров в Принстоне, получали меньше, чем их коллеги-мужчины. Несмотря на то что результаты соответствующего исследования, проведенного Управлением программ соблюдения федеральных контрактов Минтруда США, были лишь предварительными, в Принстоне решили выплатить компенсацию.

Университет согласился выплатить 925 тыс. долларов в качестве задолженности и не менее 250 тыс. долларов в качестве будущих корректировок зарплат. В дополнение к этому в Принстоне согласились провести статистический анализ для того, чтобы выявить возможные различия в заработной плате сотрудников в будущем. Кроме того, работники университета пройдут курсы, на которых им расскажут о справедливой оплате труда.

Как рассказал представитель университета Бен Чанг, министерство труда начало наблюдение за деятельностью администрации учебного заведения около десяти лет назад. В 2016 году надзор был приостановлен, а в 2017-м «по необъяснимым причинам» возобновился.

Тем не менее, несмотря на выплату компенсации, руководство Принстона не признало себя виновным в дискриминации. Согласно заявлению Чанга, в университете не считают верными результаты расследования Минтруда, поскольку оно было основано «на ошибочной статистической модели».

«Эта модель объединяла всех профессоров вместе независимо от факультета и, таким образом, не имела ничего общего с тем, как университет на самом деле нанимает, оценивает и оплачивает труд своих преподавателей», — заявил Чанг.

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