Литературный критик Галина Юзефович запустила собственное ютьюб-шоу. В его рамках она будет брать интервью у известных людей; первым гостем стал актер Алексей Агранович.

«Важный вопрос: в чем отличие от других (не менее, а часто куда более прекрасных) каналов с интервью? Наверное, самый короткий ответ — мне правда, совершенно искренне неинтересна личная жизнь, заработки, наличие/отсутствие гомосексуального опыта у моих собеседников и тому подобные клевые штуки.

Зато мне очень интересно, кто что любит читать, смотреть, слушать, и более того, я совершенно убеждена, что именно через объекты любви про человека порой можно узнать куда больше, чем задавая ему самые дерзкие и провокативные вопросы», — рассказала Юзефович.