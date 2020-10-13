Глава Сбера Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса». Он состоял в нем шесть лет

Глава Сбера Герман Греф уйдет из совета директоров «Яндекса» после очередного собрания акционеров. Это следует из документов компании.

Срок полномочий Грефа истекает в 2020 году, и он не значится кандидатом на переизбрание. Годовое собрание акционеров «Яндекса» пройдет 29 октября.

На нем смогут переизбрать сооснователя и CEO «Яндекса» Аркадия Воложа исполнительным директором в совете, а также бывшего CTO «Яндекса» Михаила Парахина в качестве неисполнительного директора.

Герман Греф вошел в состав совета директоров в 2014 году. В июне 2020-го он заявил, что не намерен переизбираться.