«Ненужные заражения, страдания и смерть»: ВОЗ выступила против стратегии коллективного иммунитета

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус высказался против стратегии коллективного иммунитета. Некоторые правительства и эксперты заявляли, что коронавирусу следует свободно распространиться, чтобы у большей части населения выработался к нему иммунитет.

Гебрейсус считает, что такой подход проблематичен как с этической, так и с научной точки зрения. По его словам, долгосрочные последствия COVID-19 на организм, а также сила и продолжительность иммунного ответа остаются неизвестными.

«Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни, не говоря уже о пандемии», — цитирует слова Гебреисуса Би-би-си.

Глава ВОЗ считает, что популяционный иммунитет должен достигаться путем защиты людей от вируса, а не через воздействие инфекции на них. «Позволить COVID-19 бесконтрольно распространяться, значит допустить ненужные заражения, страдания и смерть», — заключил он.

В пользу стратегии коллективной иммунизации высказывались, к примеру, главы Великобритании (в начале пандемии) и Швеции. В России глава инфоцентра по коронавирусу доктор Мясников призывал радоваться росту числа заражений COVID-19, поскольку они позволят быстрее достигнуть популяционного иммунитета.

Еще в середине июля мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что у 60% москвичей выработался иммунитет к коронавирусу, не уточнив источник этих данных. При этом за неделю до этого заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что иммунный ответ обнаружили лишь у 21,7% жителей столицы.

Согласно исследованиям «Инвитро», антитела к коронавирусу есть у 22,5% россиян, сдавших тест в лабораториях сети за последнее время. В Москве этот показатель ниже — всего около 14%. По подсчетам ВОЗ, в мире коронавирусом могли заразиться около 10% населения.