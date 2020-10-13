Правительство Москвы закупит 100 новых автозаков. На это потратят почти полмиллиарда рублей

Московская мэрия закупит 100 автозаков на общую сумму 491 млн рублей. Об этом cообщают «Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок.

Автомобили заказал Центр организации дорожного движения, подконтрольный мэрии. Всего будет заключено три контракта стоимостью 191 млн, 190,8 млн и 109 млн рублей. Аукцион пройдет 22 октября. Производители должны будут поставить машины до конца года.

«Специализированные транспортные средства», заказанные ЦОДД, рассчитаны на перевозку 20, 15 и 6 задержанных. В автомобиле на 20 нарушителей (таких закупят 35 штук) помещаются 7 полицейских, включая водителя; в автозаке на 15 задержанных (закупят 35 машин) есть место для 12 полицейских, а в автозаке на 6 человек (закупят 30 автомобилей) — для 7 правоохранителей.

По информации аналитического агентства «Автостат», в августе 2019 года в Москве было всего 185 автозаков, в Подмосковье — 35. Впрочем, неясно, увеличится ли благодаря новым машинам число автозаков в Москве, или некоторые новые автомобили заменят пришедшие в негодность.