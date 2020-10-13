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В Новосибирске полицейского задержали по подозрению в убийстве трансгендерной девушки

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:50

В Новосибирске задержали двадцатилетнего сотрудника ППС по подозрению в убийстве трансгендерной девушки Виктории Басаковской. Об этом сообщают «Вести».

По информации следствия, утром 5 октября полицейский задушил Басаковскую, после чего вывез тело за территоррию поселка, где он находился, и закопал. На теле девушки обнаружили следы удушения.

Издание «НГС-новости» сообщило, что полицейский, живший вместе с Басаковской, пошел на убийство из ревности. Как пишет издание, его разоблачили коллеги, которые и заставили сознаться в преступлении. По словам источников издания, подозреваемый действовал вместе с сообщником, чье имя пока неизвестно.

По факту смерти Басаковской возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого в преступлении пока что уволили из органов, сообщили пресс-службе ГУ МВД.

Виктория Басаковская (по документам — Николай Басаковский) — известная трансгендерная девушка из Новосибирска. Она пропала без вести 5 октября, а 12 октября в полицию с заявлением обратилась ее родственница. При этом, полицейский, который сейчас является главным подозреваемым в убийстве Басаковской, сам сообщал о ее пропаже.

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