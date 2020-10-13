Моргенштерна выделили в отдельную категорию интернет-трафика

Аналитики больших данных МТС подсчитали мобильный трафик молодежи за последние три месяца и выделили творчество рэпера Моргенштерна в отдельную категорию — наравне с «интернет-магазинами», «образованием» и «развлечениями». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МТС.

Эксперты проанализировали трафик пользователей от 15 до 19 лет, который приходится на творчество и иную активность Моргенштерна в сети. Учли посещение страниц рэпера в инстаграме, ютьюбе, «ВКонтакте» и тиктоке, покупку билетов на его концерты и количество прослушиваний треков Моргенштерна в «МТС Music».

Мобильный трафик на ресурсах, связанных с деятельностью артиста, сравним по объему с трафиком, который генерирует небольшой российский город, отметили аналитики. С июля по сентябрь почти каждый абонент МТС в возрасте от 15 до 19 так или иначе сталкивался с творчеством Моргенштерна. При этом подростки совершили в сети больше действий, связанных с рэпером, чем с «образованием», «спортом» или «покупками».

«Моргенштерн действительно выделяется как отдельное самостоятельное явление наравне с такими категориями, как «интернет-магазины», «еда», «развлечения», «образование» и так далее. Мы сталкиваемся с этим впервые, и пока сложно сказать, насколько появление таких категорий в метриках станет регулярным», — сказал директор центра «Big Data МТС» Леонид Ткаченко.

Алишер Моргенштерн родился в Уфе в 1998 году и еще в раннем детстве сочинял кид-хоп про район. В 2016 году он завел видеоблог, а еще через пару лет записал несколько хитов, включая «Улыбнись, дурак!» с Трилл Пиллом и Егором Кридом, а также фит с Клавой Кокой. За прошедший год артист заработал более 81 млн рублей, подробнее об истории Моргенштерна можно прочитать здесь.