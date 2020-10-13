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Хирург получил от «Альянса врачей» технику для больницы. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:00

В Нижегородской области хирурга ЦРБ Юрия Коровина оштрафовали за получение бытовой техники от «Альянса врачей». Об этом пишет «Север. МБХ медиа» со ссылкой на председателя профсоюза «Альянса врачей» Дмитрия Соколова.

Коровин получил от «Альянса врачей» безртутные градусники, тонометры, чайник, микроволновую печь и другие предметы бытовой техники. Уточняется, что их хирургу передали на нужды больницы.

За это Окуловский районный суд Нижегородской области оштрафовал медработника на 50 тыс. рублей. Коровина признали виновным в нарушении обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — ст. 6.3 КоАП. Хирург намерен обжаловать это решение. Как рассказал Соколов, на заседание суда не пускали журналистов и представителей общественности.

Коровин, будучи членом «Альянса врачей», связывает преследование со своей политической позицией. «Я думаю, что это кто‑то в областной прокуратуре увидел фотографию (для отчета о передаче техники — Прим. ред) и, поскольку больше не к чему придраться, то решил наказать за нарушение санэпидрежима», — заявил он.

Профсоюз «Альянс врачей» защищает права медработников по всей России. Движение часто сталкивается с давлением со стороны представителей силовых структур.

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