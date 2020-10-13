IT-компании пожаловались на невыполнимость указа Собянина о передаче данных сотрудников на удаленке

Крупные российские IT-компании пожаловались руководителю Минцифры Максуту Шадаеву на указ московского мэра Сергея Собянина, согласно которому работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку и предоставить их персональные данные. Об этом пишет ТАСС.

С жалобой выступили «Руссофт», АПКИТ и «Отечественный софт». Они попросили Шадаева пересмотреть требования к передаче данных сотрудников. Согласно указу Собянина, работодателям, которые не предоставляют эту информацию, грозит штраф.

Авторы обращения напомнили, что, согласно действующему законодательству, собирать и передавать персональные данные граждан России запрещено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Как отмечается в заявлении, указ мэра к ним не относится.

В результате руководители компаний оказываются в безвыходном положении: как выполнение, так и невыполнение указа Собянина ведет к нарушению законодательства, штрафам и приостановкам деятельности компаний, уточняется в письме. Кроме того, у организаций зачастую просто нет подобных массивов данных.

Ассоциации предложили Шадаеву согласовать с мэром исключение из перечня передаваемых данных сведений о номерах автомобилей, мобильных телефонов, карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт и другой информации. Тех работодателей, у которых не изменилась численность сотрудников на удаленке, предлагают освободить от передачи данных, так как «это влечет необоснованные трудозатраты» .

В Минцифры, однако, ответили, что персональные данные могут быть обработаны без согласия субъекта. В качестве основания для подобной обработки в министерстве привели закон «О персональных данных» и указ президента от 11 мая 2020 года о предоставлении высшим должностным лицам субъектов России полномочий на установление в случае необходимости особого порядка передвижения по соответствующей территории лиц и транспортных средств.

При этом «Ведомости» ранее сообщили, что четыре из пяти столичных компаний не могут выполнить указ мэра, который начал действовать 12 октября. Проблемой, в частности, является то, что предоставляемая информация должна быть заверена квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя предприятия. Пока она есть у небольшой части компаний. Другое затруднение заключается в том, что далеко не все компании могут себе позволить перевести треть сотрудников на удаленную работу. Наконец, сами сотрудники могут отказаться предоставить свои персональные данные для передачи их в мэрию.