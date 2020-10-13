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В США задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:10

В США задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли, которого обвиняют в России в мошенничестве. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом дела Лиллевяли, а также представителя группы инвесторов, судившихся с бизнесменом в США.

Последний уточнил, что российский предприниматель находится а американской иммиграционной тюрьме уже более месяца. Он въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту и имел право остаться в стране не более чем на 90 дней. В июне суд Южного округа штата Флорида удовлетворил иск инвесторов против Лиллевяли и постановил взыскать с него более 32 млн рублей.

Спустя несколько месяцев предпринимателя задержали иммиграционные власти штатов. При проверке они выяснили, что Лиллевяли не только не исполнил решение суда, но и находится в розыске через Интерпол со стороны России. Источник РБК отметил, что российская сторона добивается выдачи бизнесмена, однако этому мешает отсутствие между США и Россией соглашения об экстрадиции, а также тот факт, что Лиллевяли въезжал в США как гражданин Эстонии.

В России предпринимателя обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он использовал инвестиционный холдинг для расхищения средств состоятельных клиентов. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле просто присваивали деньги. Так, под видом оказания брокерских услуг предприниматель мог похитить до 9 млрд рублей, считают потерпевшие.

Герман Лиллевяли основал в 1995 году ЗАО «Ликомп холдинг». Эта структура занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия».

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