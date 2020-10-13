В России за сутки выявили 13 868 случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировали 13 868 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 276 случаев больше, чем накануне, когда сообщалось о 13 592 выявленных заражениях.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Архангельской областях.