В России за сутки выявили 13 868 случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировали 13 868 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 276 случаев больше, чем накануне, когда сообщалось о 13 592 выявленных заражениях.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Архангельской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 326 178. За последние сутки вылечились 7550 человек, за все время — 1 031 785. За сутки умерли 244 пациента, за весь период — 22 966.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 37,8 млн человек, более миллиона из них умерли, свыше 26,2 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,8 млн), на втором — Индия (7,1 млн), на третьем — Бразилия (5,1 млн).