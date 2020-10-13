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Туристка украла артефакты из Помпей, но вернула их спустя 15 лет. Они принесли ей только несчастья

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:58

Канадская туристка вернула пять украденных из Помпей артефактов, потому что они принесли ей одни неудачи. Об этом пишет CNN.

Женщина, которую зовут Николь, прислала в Археологический парк Помпей две белые мозаичные плитки, два куска амфоры и фрагмент керамической стены. Она сопроводила посылку письмом, в котором призналась, что украла эти артефакты в 2005 году.

Николь рассказала, что «хотела получить кусочек истории, который нельзя купить», и признала, что в то время была «молода и глупа».

Впрочем, по словам канадки, украденные драгоценности не принесли ей ничего кроме несчастья. После возвращения в Канаду Николь два раза перенесла рак груди, в результате чего ей сделали двойную мастэктомию. Ее семья в настоящее время испытывает финансовые затруднения.

«Я взяла кусок истории, запечатленный во времени. К нему приложено столько негативной энергии. Люди умирали таким ужасным образом, и я взяла плитки, связанные с такими разрушениями», — написала Николь.

Девушка попросила простить ее и заявила, что больше не хочет «передавать проклятие» своим близким. Она также уточнила, что отдала одну плитку своей подруге и теперь не уверена, что та вернет артефакт обратно.

Представители парка рассказали, что это далеко не первый случай, когда посетители парка возвращают украденные артефакты и рассказывают о том, как их долгое время преследовали неудачи. За последнее время сотрудники парка получили сотни таких писем — их подборка теперь выставляется в Антиквариуме музея.

Извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры. Из‑за него древнеримский город Помпеи оказался осыпан раскаленными камнями и вулканическим пеплом. Многие жители города погибли.

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