Туристка украла артефакты из Помпей, но вернула их спустя 15 лет. Они принесли ей только несчастья

Канадская туристка вернула пять украденных из Помпей артефактов, потому что они принесли ей одни неудачи. Об этом пишет CNN.

Женщина, которую зовут Николь, прислала в Археологический парк Помпей две белые мозаичные плитки, два куска амфоры и фрагмент керамической стены. Она сопроводила посылку письмом, в котором призналась, что украла эти артефакты в 2005 году.

Николь рассказала, что «хотела получить кусочек истории, который нельзя купить», и признала, что в то время была «молода и глупа».

Впрочем, по словам канадки, украденные драгоценности не принесли ей ничего кроме несчастья. После возвращения в Канаду Николь два раза перенесла рак груди, в результате чего ей сделали двойную мастэктомию. Ее семья в настоящее время испытывает финансовые затруднения.

«Я взяла кусок истории, запечатленный во времени. К нему приложено столько негативной энергии. Люди умирали таким ужасным образом, и я взяла плитки, связанные с такими разрушениями», — написала Николь.

Девушка попросила простить ее и заявила, что больше не хочет «передавать проклятие» своим близким. Она также уточнила, что отдала одну плитку своей подруге и теперь не уверена, что та вернет артефакт обратно.

Представители парка рассказали, что это далеко не первый случай, когда посетители парка возвращают украденные артефакты и рассказывают о том, как их долгое время преследовали неудачи. За последнее время сотрудники парка получили сотни таких писем — их подборка теперь выставляется в Антиквариуме музея.

Извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры. Из‑за него древнеримский город Помпеи оказался осыпан раскаленными камнями и вулканическим пеплом. Многие жители города погибли.