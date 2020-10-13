В Нидерландах умерла первая в мире пациентка, повторно заразившаяся коронавирусом

Нидерландские врачи сообщили о смерти пожилой женщины, повторно заразившейся коронавирусом — это первый подобный случай. Об этом пишет издание BNO News со ссылкой на отчет, опубликованный в издательстве Оксфордского университета.

Женщине было 89 лет, она страдала от макроглубулинемии Вальденстрема, редкого вида рака крови, поражающего белые кровяные тельца и не поддающегося окончательному лечению.

Как рассказали исследователи, женщина прибыла в отделение неотложной помощи в начале года с кашлем и температурой. Ее тест на коронавирус оказался положительным. Она пробыла в больнице 5 дней, после чего почти все симптомы коронавируса, за исключением усталости, исчезли.

Спустя почти два месяца, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у пациентки поднялась температура, появились кашель и одышка. Ее госпитализировали. К этому моменту насыщение кислородом ее организма составляло 90%, а частота дыхания — 40 вдохов в минуту.

Ее тест на коронавирус снова оказался положительным, тогда как тесты на антитела были отрицательными на четвертый и шестой дни. На восьмой день состояние больной ухудшилось, а через две недели она умерла.

Образцы анализов женщины показали, что генетические составы вируса различаются. Это подтверждает, что пациентка заразилась коронавирусом повторно, уверяют исследователи.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 23 случая повторного заражения коронавирусом. В России, как заявлял министр здравоохранения России Михаил Мурашко, их пока не было. По словам главного инфекциониста российского Минздрава Владимира Чуланова, вероятность повторного заражения зависит от индивидуальных особенностей организма человека. При этом, при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего.