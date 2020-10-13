Жители Минска вышли на протесты после жесткого разгона марша пенсионеров

Вечером 12 октября жители Минска вышли на улицы после того, как милиция разогнала марш пенсионеров с применением светошумовых патронов и слезоточивого газа.

Как сообщает издание Tut.by, протестующие выстроились в цепи солидарности и перекрывали улицы Тимирязевскую, Куйбышева и Притыцкого. В районе Каменная горка манифестанты выставили поперек проезжей части конусы и дорожные ограждения. В одном из микрорайонов протестующие разложили на проезжей части покрышки и подожгли их.

Позже к местам протестов приехали силовики, они начали задерживать манифестантов. На видео, опубликованном Tut.by, видно, как силовики перехватывают участников протестов в Каменной Горке и применяют против них светошумовую гранату.

Участники марша пенсионеров, который прошел в Минске 12 октября, собрались на площади Независимости и прошли по одноименному проспекту до станции метро Академия наук. У Белорусского национального технического университета участники марша обступили машину силовиков, после чего были применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты, это признала белорусская милиция. На марше пенсионеров также проводились задержания.