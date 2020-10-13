Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области покончил с собой

18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве троих человек в Нижегородской области, нашли мертвым полицейские и сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Тело с признаками огнестрельного ранения обнаружили в в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области. В СК сообщили журналистам, что на нем нашли признаки суицида.

В полиции рассказали, что молодой человек, по предварительной информации, приехал к родственникам в поселок до того, как совершить убийство. Теперь, согласно источникам агентства, ему проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

По факту убийства Следственным комитетом России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

12 октября молодой человек (по данным Baza, его зовут Даниил Монахов) обстрелял рейсовый автобус в городе Бор в Нижегородской области и убил троих человек. После этого он скрылся в лесу, взяв с собой два ружья. Перед нападением на автобус подросток выстрелил в свою бабушку.