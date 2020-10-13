перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Жители Минска вышли на протесты после жесткого разгона марша пенсионеров 9:21
Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области покончил с собой 8:23
Самый высокооплачиваемый русскоязычный тиктокер выпустил клип «Fendi» 3:52
В американском штате Юта из‑за коронавируса погибли около 10 тысяч норок 3:06
LEGO выпустит набор для сборки легендарной гитары Fender Stratocaster 2:10
Энджел Олсен выпустила 11-минутный трек «Time Bandits» 1:11
Папа Римский может признать 15-летнего подростка Святым покровителем интернета
Папа Римский может признать 15-летнего подростка Святым покровителем интернета 0:26
Одному из лауреатов премии Нобеля по экономике пришлось будить второго, чтобы сообщить ему о победе Вчера в 23:40
В сети появилась новая платформа Atinati о культуре и искусстве Грузии Вчера в 23:38
Оппозиция Беларуси вошла в финал премии Сахарова Вчера в 22:45
Сингапурская авиакомпания переоборудовала два самолета в рестораны на время пандемии
Сингапурская авиакомпания переоборудовала два самолета в рестораны на время пандемии Вчера в 22:38
Около «Коломенской» благоустроят пешеходную зону. Там появятся остановки с вайфаем и велопарковки Вчера в 21:49
Власти Москвы собирают личные данные не только учителей на «удаленке», но и всех педагогов города Вчера в 21:49
Facebook начал блокировать контент с отрицанием холокоста Вчера в 21:36
Санкции ЕС против Лукашенко, Фонд кино без Антона Долина и другие новости дня Вчера в 20:59 Дайджест
Gennadij/Pixabay Послушник монастыря украл 800 тыс. рублей пожертвований, чтобы погулять в Москве
Послушник монастыря украл 800 тыс. рублей пожертвований, чтобы погулять в Москве Вчера в 20:58
У станции Шиес восстановят вырубленный лес Вчера в 20:56
Открытый гей Ренат Давлетгильдеев выдвинется в Госдуму по округу Милонова в Петербурге Вчера в 20:18
Парк развлечений в Токио предложил гостям работать на аттракционах Вчера в 19:52
В Москву-реку вылилась ярко-зеленая жидкость Вчера в 19:47
Отключить рекламу

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области покончил с собой

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:23

18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве троих человек в Нижегородской области, нашли мертвым полицейские и сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Тело с признаками огнестрельного ранения обнаружили в в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области. В СК сообщили журналистам, что на нем нашли признаки суицида.

В полиции рассказали, что молодой человек, по предварительной информации, приехал к родственникам в поселок до того, как совершить убийство. Теперь, согласно источникам агентства, ему проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

По факту убийства Следственным комитетом России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

12 октября молодой человек (по данным Baza, его зовут Даниил Монахов) обстрелял рейсовый автобус в городе Бор в Нижегородской области и убил троих человек. После этого он скрылся в лесу, взяв с собой два ружья. Перед нападением на автобус подросток выстрелил в свою бабушку.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить