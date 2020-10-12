В сети появилась новая платформа Atinati о культуре и искусстве Грузии

В сети появилась новая англоязычная платформа о культуре и искусстве Грузии. Она называется Atinati, сообщили The Art Newspaper Russia и The Blueprint.

Медиаресурс основала Натиа Фридлянд, супруга президента Mercury Леонида Фридлянда и благотворитель. Ее цель — рассказать широкой, в особенности западной аудитории о богатстве грузинской культуры. Концепцию проекта отражает его название, которое переводится с грузинского как «первый луч света».

По словам Фридлянд, интерес к Грузии за рубежом появился в 2010-х годах, когда заметное место в мире моды занял Демна Гвасалия. «В тот момент просто был всплеск, взрыв. Это привлекало всех, это было интересно. И сейчас этот интерес не пропал — он просто стабилизировался», — говорит Фридлянд.

На сайте Atinati она обещает размещать новости и исследования об искусстве, архитектуре и моде Грузии. В разработке проекта участвуют искусствоведы Хатуна Хабулиани и Ирина Попиашвили, а также автор книги «Гостиницы Старого Тбилиси» Давид Хоштария. В дальшейшем Atinati будет работать не только с грузинскими экспертами, подчеркивает Фридлянд.

«Мы сконцентрировались на визуально-эмоциональном языке передачи информации. Аудитория сейчас хочет смотреть. Безусловно, есть люди, которым хочется читать фундаментальные исследования — и они будут у нас на сайте, — но основной аудитории важно потреблять информацию быстро. Мы заточены под то, чтобы люди в течение трех-пяти минут получили знания о конкретном художнике, направлении или о грузинской архитектуре», — рассказывает она.