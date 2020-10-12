Оппозиция Беларуси вошла в финал премии Сахарова

Европарламент (ЕП) включил оппозицию Беларуси в число финалистов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2020 год. Вместе с ней в список вошли экоактивисты из города Эль-Гуапиноль в Гондурасе и архиепископ Мосула Наджиб Мусса Микаил.

Демократическую оппозицию в республике представляет Координационный совет — «инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества», отмечается на сайте ЕП.

Премия Сахарова присуждается тем, кто внес «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». Победителя этого года объявят 22 октября. Вручать премию будут в резиденции Европарламента (Брюссель) 16 декабря.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета (КС) оппозиции 14 августа. Его главная задача — обеспечить мирную передачу власти в стране, где уже больше двух месяцев продолжаются акции против существующего режима. Сейчас почти все члены президиума КС либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что действующий президент Александр Лукашенко готов пойти на сделку с находящимися под стражей оппозиционерами. Он предложил им свободу и возможность работать над новой Конституцией в обмен на завершение протестов.