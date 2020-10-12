Власти Москвы собирают личные данные не только учителей на «удаленке», но и всех педагогов города

Департамент образования Москвы признал, что собирает персональные данные не только тех учителей, которые работают удаленно, но и всех педагогов города. Об этом ведомство рассказало «Открытым медиа».

По словам Департамента, мэрия запрашивает информацию обо всех сотрудниках школ из‑за того, что «списочный состав работников на дистанционном режиме может меняться». При этом актуальные сведения предоставляются властям еженедельно.

Как отмечает издание со ссылкой на свои источники в правительстве, тотальный сбор личных данных может коснуться всех организаций и предприятий города. Таким образом власти пытаются отследить, не превышают ли компании допустимое число сотрудников в офисе.

По мнению депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой, подобные меры не помогут контролировать москвичей: «Они собираются по номеру тройки отслеживать, ездит человек на работу или сидит дома. Ничто не мешает заявить одну карту, а ездить по другой. Отслеживать геолокацию на телефонах мэрия вообще не имеет никакого права, это незаконно».

Юрист «Правозащиты открытки» Алена Борисова также отмечает, что работодатель не имеет права запрашивать у сотрудника «персональные данные, не определенные в федеральном законодательстве». Кроме того, работник может отозвать у компании согласие на обработку персональных данных.

Согласно указу мэра Москвы, на дистанционную работу должны быть переведены не менее 30% сотрудников, а также все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Ситуацию с коронавирусом в городе Собянин назвал близкой к критичной.