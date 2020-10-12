перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Около «Коломенской» благоустроят пешеходную зону. Там появятся остановки с вайфаем и велопарковки 21:49
Власти Москвы собирают личные данные не только учителей на «удаленке», но и всех педагогов города 21:49
Facebook начал блокировать контент с отрицанием холокоста 21:36
Санкции ЕС против Лукашенко, Фонд кино без Антона Долина и другие новости дня 20:59 Дайджест
Gennadij/Pixabay Послушник монастыря украл 800 тыс. рублей пожертвований, чтобы погулять в Москве
Послушник монастыря украл 800 тыс. рублей пожертвований, чтобы погулять в Москве 20:58
У станции Шиес восстановят вырубленный лес 20:56
Открытый гей Ренат Давлетгильдеев выдвинется в Госдуму по округу Милонова в Петербурге 20:18
Парк развлечений в Токио предложил гостям работать на аттракционах 19:52
В Москву-реку вылилась ярко-зеленая жидкость 19:47
В Нижегородской области 18-летний парень обстрелял рейсовый автобус. Есть раненные и погибшие 18:29
Alex Zelenko/Wikimedia МВД Беларуси предупредило о готовности использовать боевое оружие против демонстрантов
МВД Беларуси предупредило о готовности использовать боевое оружие против демонстрантов 18:13
В России создали мобильное приложение для людей с ревматическими заболеваниями 17:56
Илон Маск захотел поднять на Марсе свой флаг 17:45
В сервисе по контролю за работниками на удаленке произошел сбой. Власти обвинили в нем работодателей 17:34
Netflix купил российский сериал «Эпидемия» за рекордные 1,5 млн долларов 17:29
Центробанк выпустил монеты номиналом 25 рублей. На них изображены медики, борющиеся с коронавирусом 16:58
kremlin.ru «Открытые медиа»: Лукашенко предложил оппозиционерам сделку за отказ от протестов
«Открытые медиа»: Лукашенко предложил оппозиционерам сделку за отказ от протестов 16:51
Цифровые и аудиокниги в России станут дешевле. Все потому, что НДС снизится вдвое 16:32
ТАСС: главы МИД ЕС приняли решение ввести санкции из‑за инцидента с Навальным 16:22
Главы МИД стран ЕС согласовали санкции против Лукашенко 15:45
Отключить рекламу

Власти Москвы собирают личные данные не только учителей на «удаленке», но и всех педагогов города

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:49

Департамент образования Москвы признал, что собирает персональные данные не только тех учителей, которые работают удаленно, но и всех педагогов города. Об этом ведомство рассказало «Открытым медиа».

По словам Департамента, мэрия запрашивает информацию обо всех сотрудниках школ из‑за того, что «списочный состав работников на дистанционном режиме может меняться». При этом актуальные сведения предоставляются властям еженедельно.

Как отмечает издание со ссылкой на свои источники в правительстве, тотальный сбор личных данных может коснуться всех организаций и предприятий города. Таким образом власти пытаются отследить, не превышают ли компании допустимое число сотрудников в офисе.

По мнению депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой, подобные меры не помогут контролировать москвичей: «Они собираются по номеру тройки отслеживать, ездит человек на работу или сидит дома. Ничто не мешает заявить одну карту, а ездить по другой. Отслеживать геолокацию на телефонах мэрия вообще не имеет никакого права, это незаконно».

Юрист «Правозащиты открытки» Алена Борисова также отмечает, что работодатель не имеет права запрашивать у сотрудника «персональные данные, не определенные в федеральном законодательстве». Кроме того, работник может отозвать у компании согласие на обработку персональных данных.

Согласно указу мэра Москвы, на дистанционную работу должны быть переведены не менее 30% сотрудников, а также все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Ситуацию с коронавирусом в городе Собянин назвал близкой к критичной.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Бегущий по лезвию
Рик Декард идет по следу репликантов
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить