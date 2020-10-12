Около «Коломенской» благоустроят пешеходную зону. Там появятся остановки с вайфаем и велопарковки

Пространство возле станции метро «Коломенская» благоустроят до конца года: будет создана пешеходная зона со скамейками и велопарковками. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков .

Работы ведутся на улицах Большие Каменщики и Сайкина, Симоновском Валу, Велозаводской улице и проспекте Андропова, от Нагатинской набережной до «Коломенской».

В ходе благоустройства в районе метро заменят тротуарное покрытие, сделают новые пешеходные дорожки и освещение, а также организуют прокат велосипедов и самокатов. Кроме того, будет увеличено число пешеходных переходов и заменено около 40 устаревших остановочных павильонов — в новых можно будет зарядить смартфон и подключиться к вайфаю.

В рамках озеленения территории разобьют около 17 гектаров газона, высадят 45 деревьев и более 7600 кустарников.